Развод в Китае - настоящий квест: как власти страны борются за ячейку общества

В результате введенных китайским правительством жестких правил, касающихся разводов, в последнее время число бракоразводных процессов в стране снизилось на 52%.

Для сравнения: в России из всех заключенных браков распадаются около 68%.

Как же создают "крепкие" семьи в Китае? Всячески препятствуют разводу, стараются создавать искусственные помехи, усложняющие процедуру.

Заявление на развод подается обязательно при личном посещении соответствующих инстанций. Потом супругам дают время подумать - 30 дней.

Потом в установленное ведомство должны прийти оба супруга, иначе не разведут. При неявке одного из супругов развод откладывают на месяц.

Это может продолжаться до бесконечности. Если обоюдного согласия на развод нет, дело передают в суд.

Попасть на прием в управление по записям актов гражданского состояния - задача не из простых.

Число выделенных на это часов весьма ограничено, порой желающих так много, что образуются внушительные очереди. В связи с этим появилась интересная форма спекуляции.

Желающие поживиться, первыми успевают зарегистрировать на себя имеющиеся свободные часы, которые поймать очень сложно, потом продают их парам, которые хотят развестись.

Чтобы выкупить свободные часы, даже устраивают аукционы среди разводящихся пар. И отдают эти часы тем, кто заплатит больше.

Тогда у пары появляется, наконец, право пойти и подать заявление на развод.

Чтобы заручиться согласием супруги на развод, мужья часто вынуждены платить откуп. Сумму диктует бывшая супруга.

Если не пойти ей на встречу, то в суде муж будет обвинен во всех самых тяжких грехах, при этом сразу сильно ограничат общение с детьми.

Из-за таких сложностей в Китае очень распространен такой тип отношений, как содержанка-спонсор.

Богатые женатые мужчины заводят себе любовниц на содержании, и при чем не одну, а сразу нескольких.

Чем больше содержанок может позволить себе мужчина, тем выше его статус в обществе.

Но сложности развода мужчин в Китае не пугают, они все равно хотят жениться. Девушек у них в стране не хватает, наличие жены повышает престиж, делится ею ни с кем не хочется.

Потом попробуй, найди себе новую.

Кстати, иногда пары, которые хотели развода, со временем устают бороться с различными препонами государства и смиряются с ситуацией, продолжая сохранять брак по принципу "стерпится-слюбится".

Насколько счастлива будет такая семья в дальнейшем, остается только догадываться...