Стив Джобс тяжелой промышленности и Генри Форд ракетостроения: Секреты продуктивности Илона Маска

Исследовать Марс, разрабатывать нейрочипы, супермощные батареи и сверхбыстрые автомобили — Маск находит время на все сразу.

Считается, что бизнесмен достиг таких успехов во многом благодаря своим привычкам.

Мало сна и ранний подъем:

Илон Маск ложится спать не раньше часа ночи и встает каждый день примерно в семь утра. Как рассказал бизнесмен, обычно ему удается поспать шесть часов в день.

Это немного ниже среднего количества, рекомендованного Национальным фондом сна (США): взрослым старше 18 лет нужно спать от семи до девяти часов, чтобы поддерживать здоровый вес, настроение и нормальную память.

Удивительно, но при таком режиме Илону Маску удается продуктивно работать. Однако он все же считает, что такой график ненормален: «Сейчас я работаю по 80–90 часов в неделю.

И это даже лучше, чем было — раньше у меня был 120–часовой график. Я чувствовал себя истощенным, как будто сжег кучу нейронов. Никто не должен так работать, можно просто сойти с ума».

Ежедневный душ:

Пользовательница Reddit спросила Илона Маска: «Как вы считаете, какая повседневная привычка оказывает наибольшее положительное влияние на вашу жизнь?».

Ответ был простым: «Душ». Бизнесмен может пропустить завтрак, но посещение душевой кабины — никогда.

Пятиминутки:

Илон Маск разбивает каждый свой день на пятиминутные слоты, которых жестко придерживается.

Даже если у него запланировано интервью с журналистом или встреча с бизнес-партнером, он не станет пропускать ужин, если он стоит в расписании.

Долой телефонные звонки:

Илон Маск отказался от форм общения, которые требуют ответа в режиме реального времени — это позволяет ему не нарушать свой график.

Он старается избегать телефонных звонков, отдавая предпочтение электронной почте и мессенджерам. «Я очень хорошо умею раздавать всем свой электронный адрес. Почта — вот в чем моя сила», — шутит предприниматель.

Вредные напитки:

Чтобы придерживаться рабочих темпов, Маск иногда прибегает к помощи кофеина. На пике своей карьеры бизнесмен выпивал в день восемь банок колы и несколько больших чашек кофе.

Он говорит, что «адские ингредиенты» кока-колы помогали ему оставаться продуктивным весь день.

Правда, он признался, что «так чертовски пахал», что начал думать, будто теряет периферийное зрение. Теперь у него в офисе есть только диетическая кола.