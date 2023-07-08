Второй человек на Луне, легендарный астронавт Базз Олдрин женился в свой 93-й день рождения

"В мой 93-й день рождения и в день, когда меня будут чтить Живые легенды авиации, я рад сообщить, что мы с моей давней любовью доктором Анкой Фаур поженились. Мы поженились на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе, и мы так же взволнованы, как пара подростков", — написал Базз Олдрин.

Возлюбленной бывшего астронавта является исполнительный вице-президент его компании Buzz Aldrin Ventures LLC. Она также имеет докторскую степень в области химического машиностроения, полученную в Университете Питтсбурга.

Они состоят в отношениях уже много лет. В первый раз Олдрин в 1954 году, а рассталась пара через 20 лет. В 1975 году он женился на Беверли Ван Зиле, но развелся через три года. С 1988 по 2012 год он был женат на Лоис Дриггс Кэннон.

Базз Олдрин в 1969 году вместе с Нилом Армстронгом принял участие в миссии "Аполлон-11", завершившейся 20 июля высадкой на Луну. Он был вторым, кто ступил на ее поверхность.