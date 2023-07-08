Бортпроводник посоветовал лайфхак по использованию пачки из-под чипсов

Воровство из гостиничных номеров не такая уж редкость. Уходя из комнаты, позаботьтесь о самых ценных вещах, если вы не можете их взять с собой.

Смекалистый бортпроводник посоветовал следующее: полакомившись чипсами, не стоит выбрасывать упаковку от них.

Сложите туда свои ценности и аккуратно запакуйте, никто не позарится на пакеты из-под чипсов. Воры ищут драгоценности в других местах.

Мигель проверил этот способ на себе неоднократно и убедился, что он работает. Однако тут есть свои подводные камни.

Если воры не позарятся на пакетики от чипсов, то гостиничный персонал, занимающийся уборкой, может ими заинтересоваться.

Приняв это за мусор, уборщица просто выбросит пакет вместе с содержимым.