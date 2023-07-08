Тим Бернерс-Ли призвал создать Всемирную сеть «заново»

Один из самых известных изобретателей Всемирной сети Тим Бернерс-Ли заявил, что господство IT-корпораций необходимо немедленно прекратить.

Он подчеркнул, что людям необходим контроль над персональными данными, которые сейчас находятся во власти технологических гигантов.

Тем не менее, эксперты не придали особого значения словам «отца интернета», так как полагают, что ситуацию не в силах изменить даже правительства стран, так как техногигантов слишком много, а кроме того, они довольно долго собирали данные.

Стоит отметить, что словам Тима Бернерса-Ли предшествовали несколько конфликтов между Австралией и социальной сетью Facebook. С недавних пор корпорация должна платить местным новостным порталам за контент.

Тим Бернерс-Ли отметил, что сохраняет оптимизм, потому что некоторое время назад человечество уже наблюдало гегемонию в моде, но потом все поменялось.

Он добавил, что люди на всей Земле уже начали оказывать сопротивление злоупотреблению своим персональным данным.

По словам «отца интернета» правительство и технологические гиганты должны работать совместно.

Таким образом, они помогут вернуть не только контроль над персональным данными, но и жизнью в целом.

Стоит отметить, что несколько месяцев Тим Бернерс-Ли активно работает над проектом Solid, который буквально означает «изобретение сети заново».