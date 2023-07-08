7-летний мальчик из Индии оказался большим любителем комиксов и за это попал в книгу рекордов Гиннеса

У юного жителя Индии оказалась феноменальная память. За месяц он запомнил огромное количество персонажей комиксов, которые выпустило издательство DC Comics.

Когда мальчику стали быстро показывать героев на экране, он смог различить и правильно назвать 60 из них за 60 секунд, в том числе Супермена, Бэтмена, Флэша, Чудо-женщину и других.

Раньше, по словам Нидхиша, он старался запомнить максимальное количество героев комиксов вселенной Marvel, потому что ему очень нравился Человек-паук.

Однако юный гений узнал, что до него другой мальчик установил мировой рекорд по узнаванию героев комиксов именно от издательства DC Comics.

Поэтому Нидхиш решил обойти рекордсмена, и ему это удалось. Нидхиш за минуту назвал на 8 имен персонажей больше, чем его предшественник.

Он поделился своими впечатлениями от процесса: сначала большое количество персонажей сбивало с толку и мешалось в голове, но потом изучение и запоминание героев комиксов стадо доставлять ему большое удовольствие.