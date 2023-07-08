В Гватемале на борту самолета нашли кокаина на 32 миллиона долларов

Самолет, на котором находилось более тысячи килограммов кокаина, задержали в Гватемале. Об сообщает РБК со ссылкой на отчет колумбийской Генпрокуратуры.

В сообщении говорится, что наркотик ожидал "контакты мексиканского картеля Халиско.

Стоимость груза потянула на 32 миллиона долларов.

Производство и переправку наркотика контролирует повстанческая организация Nueva Marquetalia.

В ней состоят бывшие представители повстанческих и экстремистских Революционных ВС Колумбии, считают правоохранители. страны.