В Гватемале на борту самолета нашли кокаина на 32 миллиона долларов

Самолет, на котором находилось более тысячи килограммов кокаина, задержали в Гватемале. Об сообщает РБК со ссылкой на отчет колумбийской Генпрокуратуры.
В сообщении говорится, что наркотик ожидал "контакты мексиканского картеля Халиско.
Стоимость груза потянула на 32 миллиона долларов.
Производство и переправку наркотика контролирует повстанческая организация Nueva Marquetalia.
В ней состоят бывшие представители повстанческих и экстремистских Революционных ВС Колумбии, считают правоохранители. страны.