Эксперт назвала продукты, которые способны снизить последствия стресса

Нутрициолог Кристина Плотникова назвала продукты, которые позволят справиться со стрессом. В их числе - помидоры и рыба, сообщает Рамблер.

По словам специалиста, томаты являются природным антидепрессантом.

Их также называют овощем хорошего настроения, потому что, кроме витаминов и минералов, он содержит тирамин (который превращается в серотонин) и фенилаланин (он поддерживает стабильное состояние эндорфина).

Поможет снизить последствия стресса и горький шоколад, потому что какао-бобы восполняют запасы эндорфинов, подавляющих стресс.

В рацион также нужно включить каши, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы. В частности, овсяная и гречневая крупы способствует выработке серотонина и понижению тревожности.

Помогает в борьбе со стрессом чай. Зеленый с мятой стабилизирует работу ЦНС и подавляет тревожность, способствует быстрому засыпанию. Полезен также настой мелиссы, ромашковый.

В список продуктов от стресса попала жирная рыба, в которой содержатся Омега-3 и Омега-6, стабилизирующие работу нервных клеток.

В меню желательно включить морскую запусту, богатую йодом - она нужна для нормального функционирования щитовидки, отвечающей за реакцию организма на стресс, сообщает Pravda.ru.