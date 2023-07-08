Бритни Спирс была избита охраной баскетболиста Виктора Вембаньямы

Инцидент имел место быть возле отеля в Лас-Вегасе. Певица захотела сделать фотографию с Вембаньямой, но, когда она подошла на нее набросились его охранники.

Певицу грубо толкнули, в результате чего она упала, и уронила очки. Удар пришелся прямо по лицу женщины, что стало для нее полной неожиданностью.

Бритни посетовала, что Виктор Вембаньяма так и не извинился за произошедшее. По ее словам, он стоял, смотрел на действия своей охраны и смеялся.