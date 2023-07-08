Компания Fourier Intelligence представила робота-человека на выставке в Шанхае

На выставке в Шанхае, посвященной достижениям в области искусственного интеллекта, компания Fourier Intelligence представила свое новое детище. Им стал гуманоидного типа робот с когнитивным искусственным интеллектом.

Вес его составил 55 килограммов, а рост 165 сантиметров. У робота подвижные конечности, которые сгибаются под углом 40 градусов.

Он может передвигаться самостоятельно со скоростью 5 километров в час и даже переносить грузы весом до 50 килограммов. Разработка рассчитана для обеспечения помощи людям при работе в опасных условиях, и для ликвидации последствий катастроф, а также в качестве помощника по дому.