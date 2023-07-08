Во Вьетнаме, чтобы дети могли учиться, их переправляют через реку в мешках

Каждое утро отцы по очереди перевозят всех детей через бурлящие воды реки, упаковывая перед этим в огромные прозрачные пакеты.

Так и одежда остается сухой, и школьные принадлежности в целости и сохранности.

Многие вьетнамские поселения расположены на удалении от городских школ, в гористых местах, пересекаемых множеством диких стремительных речек.

Поэтому добраться до школы в приличном виде можно только в мешке.

К примеру, в деревушке Хуой-ха нет ни единого моста над рекой, соорудить самодельный не получается, потому что река бурная и дикая, срывает все такие мосты.

Но родители очень хотят, чтобы их дети учились и выдумывают всякие хитрости для этого.

Сидя в мешке, ребенок отнюдь не воспринимает переправу как приключение, скорее он испытывает сильный страх.

Каждый раз дети боятся, что отец случайно выпустит пакет из рук, и его унесет по реке бурное течение.

Но на занятия надо явиться в достойном виде, не хуже других детей, городских, которые иначе просто засмеют деревенских ребят.

Вот они и терпят мужественно такие перевозки изо дня в день. Сделать нормальный высокий мост над опасной рекой власти никак не соберутся.

А учиться детям надо каждый день, поэтому пока что идея с прозрачными плотными мешками самая лучшая.

Но это еще не все, чтобы добраться до школы после переправы через реку, нужно протопать еще 15 км по горной дороге. И так каждый день.

Правда, есть один плюс: природа в этих местах удивительно красивая, так что школьники имеют уникальную возможность ежедневно любоваться шикарными видами.