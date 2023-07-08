Ресомация, как новый вид захоронения, приобретает популярность и в Англии

Альтернативный вид похорон называют водной кремацией. Вместо сжигания тела его будут варить в специальной камере в щелочном растворе.
Останки, на которые щелочь не подействовала в дальнейшем высушиваются, измельчаются и передаются родственникам усопшего в специальной урне.
Такой метод уже активно применяется похоронными бюро Южноафриканской Республики, Канады и Америки. С недавнего времени на ресомацию начал расти спрос и в Великобритании.
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