Стать роковой соблазнительницей помогут пять приемов от японских гейш

Японские соблазнительницы использовали эти приемы, чтобы покорять мужчин. Сегодня их секреты становятся доступными и современным женщинам, которые хотят привлекать и очаровывать.

Один из приемов, делавших гейш притягательными, был их взгляд. Они умели смотреть прямо в глаза мужчинам, но при этом не допускали слишком пристального взгляда. Так девушка казалась загадочнее и привлекательнее.

Естественная улыбка, приятный голос, и способность поддержать беседу в сочетании с безупречно подобранным гардеробом позволяет создать чарующий образ, перед которым сложно устоять. Гейши обладали изящной пластикой рук, подчеркивавшей их женственность, но при этом искусно владели массажными техниками, от которых мужчины сходили с ума.