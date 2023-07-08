Дмитрий Певцов заявил, что Ленком умер вместе с его худруком Марком Захаровым

В течение долгого времени у Дмитрия Певцова не было недостатка в главных ролях в спектаклях Ленкома. Он до сих пор продолжает участвовать в постановках.

Но при этом актер уверен, что после ухода из жизни Марка Захарова, который руководил театром, он изжил самое себя. По мнению Певцова, у любого театра есть несколько стадий развития от рождения до угасания, и Ленком находится на финишной прямой этого печального пути.

С этим не согласен нынешний директор театра Варшавер, который делает ставку на молодую плеяду театральных звезд. Певцов же делает акцент на съемках, концертной деятельности и политике.