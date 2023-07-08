Проведший 24 дня в открытом море рыбак выживал на кетчупе, чесноке и бульонных кубиках

Неопытный рыбак Элвис Франсуа, чью лодку унесло в открытое море у острова Сен-Мартен, ловил рыбу более чем в 200 км от Пуэрто-Боливара, на северо-востоке Колумбии.

Спасатели заявили, что они обнаружили его во время обычного прибрежного патрулирования, когда заметили лодку с надписью "Помогите", вырезанной на ее борту.

Во время беседы с колумбийскими врачами, осматривавшими спасенного рыбака в порту Картахены, мужчина пояснил, что во время путешествия в одиночку питался найденными в лодке кетчупом, бульонными кубиками и чесночным порошком.

"24 дня в море, не с кем поговорить. Вы не знаете, что делать, вы не знаете, где вы находитесь. Это было сложно. В какой-то момент я потерял надежду. Я думал о семье", — подытожил случившееся 47-летний рыбак.