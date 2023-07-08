Петр Смольянинов задумался о возвращении в Россию, и просит прощения

После начала СВО актер Петр Смольянинов, как и многие его коллеги по цеху, решил покинуть Россию. Сделал он это с довольно громкими заявлениями о том, что будет поддерживать противоположную сторону.

О том, что отъезд Смольянинова из России большая потеря для культуры, заявил даже Иван Охлобыстин, который традиционно имеет жесткую позицию по вопросам патриотизма.

Но с недавних пор Петр стал говорить, что его резкость была неоправданной, и он хотел бы вернуть все, как было. Возможно, жизнь в другой стране оказалась для новоиспеченного иноагента не такой сладкой, и он хочет вернуться домой?