Петарды и кирпичи спасут дачный участок от нашествия кротов и землероек

Избавиться от визитов на дачный участок кротов поможет простой способ. Для этого вам понадобится только петарда и кирпич.

Если крот уже прорыл ход на участке, использовать этот прием будет особенно эффективно. Для этого нужно снять пласт грунта с норы, и заложить туда подожженную петарду.

После этого необходимо обязательно прикрыть ход кирпичом. Петарда взорвется в самой норе, но самое главное будет происходить потом. Запах от нее будет бродить по кротовьему лазу, а зверьки его очень не любят, и скоро уйдут искать другое место.