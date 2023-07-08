Колония проклятых в Якутии: Почему сжигали их дома

Лепра вызывается бактериями, поражает кожу, периферическую нервную систему. Деформируются стопы, кисти, глазные яблоки выпячиваются, поражаются губы, носы.

Сейчас проказа внесена в список забытых болезней. А тогда ее боялись, с такими больными никто не общался, их отселяли отдельно.

Якуты жили в антисанитарных условиях в то время, не мудрено, что заразой сразу заболело много людей. Их сторонились, относились к ним, как к мертвецам, ведь эта болезнь всегда заканчивалась смертью.

Заболевшие уходили в лес и строили себе на скорую руку что-то наподобие хижин. Когда они не могли уже добывать себе еду, им оставляли ее у дверей хижины. Если видели, что еда нетронута, хижину сжигали даже несмотря на то, что внутри мог оставаться еще живой человек.

Потом в колонию проклятых приходили следующие заболевшие и строили себе новую хижину, если у них еще были силы.

Якуты жили обособленно, вели закрытый образ жизни. Болезни им завозили извне. Считается, что проказу привезли из Китая и разнесли ее по всему шелковому пути, с товарами проказа попала и в Якутию.

Дома, где жили прокаженные, сжигали, так как справедливо считали, что огонь очистит все. Это было самым правильным.

Справится с эпидемией помогла Кейт Марсден, добравшаяся в 1891 году до мест, где проказа в Якутии особенно бушевала.