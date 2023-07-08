Колония проклятых в Якутии: Почему сжигали их дома

19:17 2023-07-08

В 1891 году мир узнал, что творится в Среденеколымском и Вилюйском улусах Якутии. А там была настоящая эпидемия проказы, или лепры. Кто занес люда это заболевание, неизвестно.

Лепра вызывается бактериями, поражает кожу, периферическую нервную систему. Деформируются стопы, кисти, глазные яблоки выпячиваются, поражаются губы, носы.

Сейчас проказа внесена в список забытых болезней. А тогда ее боялись, с такими больными никто не общался, их отселяли отдельно.

Якуты жили в антисанитарных условиях в то время, не мудрено, что заразой сразу заболело много людей. Их сторонились, относились к ним, как к мертвецам, ведь эта болезнь всегда заканчивалась смертью.

Заболевшие уходили в лес и строили себе на скорую руку что-то наподобие хижин. Когда они не могли уже добывать себе еду, им оставляли ее у дверей хижины. Если видели, что еда нетронута, хижину сжигали даже несмотря на то, что внутри мог оставаться еще живой человек.

Потом в колонию проклятых приходили следующие заболевшие и строили себе новую хижину, если у них еще были силы.

Якуты жили обособленно, вели закрытый образ жизни. Болезни им завозили извне. Считается, что проказу привезли из Китая и разнесли ее по всему шелковому пути, с товарами проказа попала и в Якутию.

Дома, где жили прокаженные, сжигали, так как справедливо считали, что огонь очистит все. Это было самым правильным.

Справится с эпидемией помогла Кейт Марсден, добравшаяся в 1891 году до мест, где проказа в Якутии особенно бушевала.

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