Дьявольский мост в горах Родопы на юге Болгарии

Согласно летописям, мост построили в 1515—1518 гг на месте рухнувшего моста, возведенного римлянами.

Длина моста 56 метров и 3,5 метров ширина, он давно не используется.

Это охраняемый памятник архитектуры, овеянный легендами.

Местные жители сторонятся этой достопримечательности, потому что считается, что пройти по мосту, значит навлечь на себя несчастья, ведь на одном из его камней есть отпечаток ступни дьявола.

Уже 500 лет мост стоит без ремонта и не разваливается. Может, и вправду его охраняет неведомая сила?