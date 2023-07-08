Христианство на территории Египта появилось намного раньше ислама

Апостол-евангелист Марк явился основателем одной из древневосточных христианских церквей, которая носит название «коптская православная церковь».

Она имеет свои особенности и обряды. В Хургаде есть лишь одно место для коптских молебнов.

Эта церковь разительно отличается внешне от обычных православных храмов. Да и внутри тоже у этой церкви мало общего с привычным интерьером.

Здесь рядами стоят деревянные скамьи – как в католических костелах. Во время службы (которая, кстати, ведется на арабском языке) верующие сидят.

Женщины могут входить сюда с непокрытой головой – это разрешено. На стенах запросто висят телевизоры и проекционное оборудование.

С помощью этих экранов при большом скоплении народа (если стоишь в гуще толпы) можно разглядеть нюансы ведения службы. Для того, чтоб спастись от летнего палящего зноя, в помещении включают вентиляторы.

То, что это все-таки церковь, понимаешь при виде зажженных свечей и росписей на стенах. Есть узнаваемые сюжеты и лики: Георгий Победоносец или Тайная вечеря.

Копты одинаково хорошо относятся и к католикам, и к христианам.

Им нелегко приходится в исламской стране, поэтому они держатся вместе. Это очень сплоченная группа, для которой помещение церкви служит не только для проведения традиционных обрядов, но и для встреч и задушевных бесед.

Находится она в «старом городе» на перекрестке улиц El Souk St. и Soliman Mazhar St.