Канцелярия президента Чехии уничтожила секретный доклад о взрыве на складе боеприпасов, в котором обвинили Россию

Глава Офиса президента Вратислав Минарж не захотел комментировать эту информацию в интервью СМИ.

Полиция Праги ведет дело с секретным документом о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, они хотели убедиться, что отчет доступен только уполномоченным лицам.

Как сообщал еженедельник "Respekt", следователи хотели проверить папку с документами на наличие отпечатков пальцев и следов ДНК.

Однако оказалось, что документа нет в канцелярии президента Милоша Земана.

По сообщениям СМИ, в конце ноября сотрудники юридической фирмы случайно уничтожили отчет вместе с другими документами. Чиновники не опровергают эти сообщения, но подчеркивают, что никакой утечки секретной информации не было.

Полиция выясняет, был ли нарушен закон. Ян Новак, глава комитета безопасности канцелярии президента гарантировал, что ликвидация документов осуществляется сотрудниками с соответствующими полномочиями и с соблюдением соответствующих правил.

Между тем еженедельник "Respekt" напоминает, что когда документ был представлен в Канцелярию президента в апреле прошлого года, Земан узнал об этом только через 10 дней.

По данным службы безопасности Чехии, к взрыву на складе военных боеприпасов в Врбетице в 2014 году причастны российские спецслужбы.

В результате этого взрыва погибли два человека. По данным СМИ, взрыв должен был предотвратить поставки оружия на Украину или формированиям, воюющим против режима Асада в Сирии.

Скорее всего, к взрыву причастны те же люди, которые затем попытались отравить бывшего двойного агента британца Сергея Скрипаля и его дочь.

В апреле 2021 года президент Чехии сделал первое публичное заявление о вполне обоснованных подозрениях в том, что за взрывом на складе боеприпасов стоят российские агенты.

В результате спора между Прагой и Москвой, вызванного информацией, полученной чешскими спецслужбами, были высланы несколько десятков сотрудников дипломатических миссий обеих стран.

В июне прошлого года посол Российской Федерации в Праге получил дипломатическую ноту с требованием возместить ущерб, причиненный взрывом 2014 года во Врбетице.