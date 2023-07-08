В Германии запретили выпускать кошек из дома, штраф - до 50 тысяч евро

Город Вальдорф на юго-западе Германии запретил выпускать на улицу всех домашних животных до конца августа.

Запрет введен для защиты хохлатого жаворонка — птицы из семейства жаворонковых, которая строит гнезда на земле, что делает ее легкой добычей для кошек.

Популяция этих птиц за последние десятилетия резко сократилась: каждый птенец важен для выживания вида.

Карантин для кошек распространяется на южную часть города и будет действовать с апреля до конца августа в течение следующих трех лет.

Если кошка ускользнет из дома, хозяина могут оштрафовать на 500 евро. Если кошка убьет одного из десятков жаворонков, проживающих в зоне, штраф может составить до 50 тысяч евро. Нетрудно догадаться, что владельцы кошек возмущены.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Я могу заверить вас, что мы сделаем все возможное, чтобы снять этот непропорционально ограничительный запрет", — цитирует местная ежедневная газета Rhein-Neckar-Zeitung Фолькера Штуца, главу местной ассоциации защиты животных.

Организация сообщает, что подаст в суд.

Между тем городские власти утверждают, что, поскольку обычная гнездящаяся птица представляет собой вид, выживание которого находится под угрозой исчезновения, гарантируя, что в период размножения, пока молодые птицы не научились летать и кошки на них не охотились, это вполне разумно и оправдано.