Австралийская история самого большого золотого в мире

Они осмотрели большой камень и оттащили его, так как подумали, что он просто мешает им копать, однако когда братья осмотрели его поближе оказалось, что это огромный самородок золота.

Не просто огромный — самый большой из тех, которые они когда-либо видели. Самородок имел 0,6 метров в длину и 0,2 метра в ширину.

Джон Дизон и Ричард Оутс очень тихо обсуждали находку, так как ее нужно было благополучно спрятать, пока никто больше не узнал об этом.

Под покровом темноты они перенесли самородок в дом, где поместили в огонь, чтобы разбить черный кварц, покрывший золото.

В итоге было извлечено порядка 60 унций или 1 700 Шрамм чистого золота. Но это не все — в самородке оставалось еще золото и, он был перемещён за девять миль от дома, чтобы спрятать у жены одного из братьев.

Сегодня существуют разные отчеты о реальном объеме самородка, но цифра везде очень близка к 72 килограммам.

Известно, что банк заплатил братьям 9 563 фунтов за оставшуюся часть самородка, что было эквивалентно средней заработной плате за 43 года в то время. Кстати, браться продолжили добычу золота после того, как продали самородок, так как из-за неудачных инвестиций потеряли большую часть денег.

Они купили небольшую ферму, где провели последние дни.

Паять о братьях увековечена в гранитном обелиске на месте находки, где в 1869 году был обнаружен самый большой из известных на сегодняшний день золотых самородков.

Кстати, сам самородок получил прозвище «Желанный незнакомец». Официальные записи показывают, что в австралийской Виктории было найдено более 1 300 самородков, но все они весили не более 20 унций или 500 грамм.