Ученые рассказали, в какое время суток чаще умирали пациенты с COVID-19

20:41 2023-07-08

Ученые выяснили, почему пациенты с диагнозом COVID-19 чаще всего умирают по ночам.

Как оказалось, ответ кроется в сатурации (насыщенности жидкости газами).

Экспериментальным путем было установлено, что ночью в фазе глубокого сна данный показатель снижается до 88 %.

При этом снижается показатель давления и частоты пульсы.

Показать следующие комментарии
Фото