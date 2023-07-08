Ученые рассказали, в какое время суток чаще умирали пациенты с COVID-19

Как оказалось, ответ кроется в сатурации (насыщенности жидкости газами).
Экспериментальным путем было установлено, что ночью в фазе глубокого сна данный показатель снижается до 88 %.
При этом снижается показатель давления и частоты пульсы.
Как оказалось, ответ кроется в сатурации (насыщенности жидкости газами).
Экспериментальным путем было установлено, что ночью в фазе глубокого сна данный показатель снижается до 88 %.
При этом снижается показатель давления и частоты пульсы.
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