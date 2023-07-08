Житель Глубокого взял несколько кредитов на 18 000 рублей, действуя по указке мошенников

Мужчине диктовали по телефону, что нужно делать, и он безропотно выполнял все приказы липовых сотрудников милиции. Так продолжалось несколько дней.

Житель Глубокого посещал банки, оформляя там кредиты на несколько тысяч белорусских рублей.

Он искренне верил, что оказывает содействие правоохранительным органам в выявлении недобросовестных сотрудников банковских учреждений. Об этом сообщили в МВД Беларуси.

Схема "отработки банков" выглядела так: надо прийти в несколько банков, оформить там на себя кредиты, потом ждать, когда сотрудники милиции обнаружат преступников, ворующих личные данные клиентов.

Белорус из Глубокого взял три кредита в разных банках - 7000, 5700, 5000 рублей. Также с его телефона сняли 100 рублей с помощью программы удаленного доступа к устройству.

В итоге мошенникам удалось неплохо поживиться, всего у доверчивого гражданина было украдено 17800 рублей.