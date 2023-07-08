Канадский фермер получил внушительный штраф за то, что отправил эмодзи в сообщении

Фермер Крис Ахтер вел переписку с постоянным заказчиком Кентом Миклборо. Клиент отправил ему сообщение с намерением заказать 86 т льна и просьбой подтвердить контракт.

В ответ фермер прислал ему эмодзи с поднятым кверху большим пальцем. Покупатель воспринял это как согласие на заключение сделки.

Однако лен так и не был привезен в назначенное время. Из-за этого клиент обратился в суд с иском, направленным против фермера.

Ахтеру присудили огромную неустойку на сумму в 61 тысячу долларов.

Судья подтвердил, что смайлик в данной ситуации можно рассматривать как цифровую подпись, указывающую на заключение сделки.

Более того, Миклборо сообщил, что фермер в прошлом году заключал с ним контракты посредством текстовых сообщений.

В связи с этим клиент подумал, что полученный смайл указывает на заключение договора.

Что касается ответчика, он объяснил ситуацию так: эмодзи он отправил лишь для того, чтобы подтвердить получение документа, но вовсе не для того, чтобы совершить сделку с клиентом.

Тем не менее иск покупателя был удовлетворен и Крису Ахтеру пришлось раскошелиться на кругленькую сумму, поплатившись за свою беспечность.