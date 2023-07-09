Ударил собаку, спустил свои брюки, избил дохлой чайкой: что произошло в Гамбурге на берегу озера

Местная жительница как обычно прогуливалась с собакой и парочкой друзей по берегу озера. Внезапно она чем-то привлекла к себе необычного хулигана.

Его действия оказались более чем странными. 41-летний мужчина подошел к компании, ни с того ни с сего сильно ударил животное ногой.

31-летняя владелица собаки достала мобильный, чтобы вызвать полицию, но не успела.

Агрессивно настроенный чудаковатый мужчина резко снял с себя брюки и показал даме свое мужское достоинство во всей красе. Но это еще не все.

Потом он схватил валявшуюся на земле дохлую чайку и начал избивать ею ошарашенную женщину.

Полицию все-таки вызвали, и хулиган ответил по заслугам. Но перед этим полицейским пришлось немного погоняться за ним.

Злоумышленник пытался сбежать вплавь через озеро. Поймали его на середине водоема.

С собой у нападавшего оказались два ножа, так что пострадавшей, можно сказать, повезло, ведь преступник вполне мог применить к ней при нападении настоящее холодное оружие вместо трупа чайки.