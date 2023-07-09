Фредди, обожал своих кошек! Одной из них он даже посвятил альбом

По имеющимся данным, у него было около 10 питомцев из семейства кошачьих одновременно.

Они даже были нарисованы на жилете, который он носил. Его обожание кошек также часто отражалось в его музыке.

Именно на его альбом Mr. Bad Guy, который был посвящен одному из его пушистых любимцев и «всем любителям кошек по всей вселенной».

Меркури использовал пианино в качестве изголовья кровати на тот случай, если песня придёт к нему глубокой ночью, и поклялся петь, пока жив.

Фредди всегда говорил, что единственной и по-настоящему любимой женщиной в его жизни была Мэри Остин.

Онвстретил Мэри, когда он был ещё неизвестен. Они прожили вместе семь лет, поддерживая друг друга на пути к славе Фредди.

Хотя их физические отношения якобы закончились после того, как он осознал истинную природу своей сексуальности, они оставались лучшими друзьями на всю жизнь...

Когда Меркьюри умер, он оставил Остин большую часть своего состояния, включая свой особняк в Лондоне.

Как выразился Меркьюри ещё при жизни:

«Наш роман закончился горькими слезами, но из него произросла глубокая связь, и этого никто не может отнять у нас. Это недостижимо. Никто и никогда не сможет мне заменить Мэри. Это просто невозможно...»