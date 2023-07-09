Экстрасенс в соцсетях «помогла» женщине распорядиться с крупным наследством

Специалистку по паранормальным явлениям Мари отыскала в соцсети. За первую консультацию заплатила "всего" 20 долларов. Но дальше было хуже.
Экстрасенс ловко выманивала у счастливой обладательницы наследства деньги, постоянно находя новые предлоги для этого.
Как оказалось, Мария находится в области потустороннего негатива, чтобы избавиться от всей этой нечисти, надо хорошо заплатить.
Мошенница заявила, что увидела в судьбе своей клиентки зловещее число 666. Но его легко можно превратить в счастливые три девятки - 999, просто перевернуть специальным обрядом.
Для этого колдунья запросила 9000 долларов. Доверчивая наследница повелась на обман и перевела свои деньги на указанный счет.
После этого аккаунт потомственной чародейки вдруг оказался заблокированным.
Мари же горестно подсчитывала свои убытки после сеансов магии: всего она отдала экстрасенсу 11000 долларов.
В полицию пострадавшая, конечно, обратилась. Но сама она мало верит в то, что потерянные деньги удастся вернуть.
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