Экстрасенс в соцсетях «помогла» женщине распорядиться с крупным наследством

Специалистку по паранормальным явлениям Мари отыскала в соцсети. За первую консультацию заплатила "всего" 20 долларов. Но дальше было хуже.

Экстрасенс ловко выманивала у счастливой обладательницы наследства деньги, постоянно находя новые предлоги для этого.

Как оказалось, Мария находится в области потустороннего негатива, чтобы избавиться от всей этой нечисти, надо хорошо заплатить.

Мошенница заявила, что увидела в судьбе своей клиентки зловещее число 666. Но его легко можно превратить в счастливые три девятки - 999, просто перевернуть специальным обрядом.

Для этого колдунья запросила 9000 долларов. Доверчивая наследница повелась на обман и перевела свои деньги на указанный счет.

После этого аккаунт потомственной чародейки вдруг оказался заблокированным.

Мари же горестно подсчитывала свои убытки после сеансов магии: всего она отдала экстрасенсу 11000 долларов.

В полицию пострадавшая, конечно, обратилась. Но сама она мало верит в то, что потерянные деньги удастся вернуть.