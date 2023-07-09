Американские ученые обнаружили, что при чтении текста на гаджетах скорость усвоения информации снижается

10:58 2023-07-09

По мнению экспертов, количество символов в строке для удобства оптимального чтения составляет от 45 до 90.

Другие варианты мешают зрению найти начало следующей строки, в то время как более короткие строки увеличивают время, потраченное на изучение текста для той же цели.

Помимо всего, эксперты из США пришли к общему выводу, что размеры цифрового дисплея и выбранный шрифт влияют на скорость прочтения информации.

Как выяснилось, минимум 13 символов в строке требуется для достижения хотя бы 80% от максимально возможной скорости чтения.

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