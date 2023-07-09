Американские ученые обнаружили, что при чтении текста на гаджетах скорость усвоения информации снижается

Другие варианты мешают зрению найти начало следующей строки, в то время как более короткие строки увеличивают время, потраченное на изучение текста для той же цели.

Помимо всего, эксперты из США пришли к общему выводу, что размеры цифрового дисплея и выбранный шрифт влияют на скорость прочтения информации.

Как выяснилось, минимум 13 символов в строке требуется для достижения хотя бы 80% от максимально возможной скорости чтения.