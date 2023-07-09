Чукчи поделились чудодейственным средством от укусов комаров и мошек

13:47 2023-07-09

Чукчи, малочисленный коренной народ крайнего северо-востока Азии, поделились средством от укусов комаров и мошек.

В тундре лето очень короткое, буквально недели 2-3, когда по-настоящему тепло - в это время насекомые больше всего и достают жителей. 

Олений жир - настоящая находка для чукчей от назойливых комаром и мошек.

Жир определенным образом готовится: сначала он аккуратно вырезается, потом топится, затем взбивается.

После этого в него добавляются пахучие компоненты: немного дизельного топлива, буквально для запаха.

До появления дизельного топлива чукчи использовали чеснокоподобное растение - черемшу, которая имеет ярко выраженный запах, непринимаемый комарами и мошками.

Измелось чудодейственное растение до состояния кашицы, затем смешивается с топленым жиром.

В современном варианте вместо жира может использоваться доступный компонент, например, детский крем, медицинский или технический вазелин, солидол.

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