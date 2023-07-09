Актриса Ирина Пегова рассказала о комплексах юности

Как рассказала Пегова российским средствам массовой информации, в молодом возрасте она действительно не могла принять себя и свое тело, однако исправить ситуацию ей помогли книги, различные лекции и занятие йогой.

Ирина также отмечает, что спокойно относится к негативным комментариям из-за фигуры или ее участия в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

К слову, актриса выступает в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым. Пара является самой возрастной на проекте.

Однако Ирина ответственно относится к проекту и старается не пропускать тренировки, несмотря на занятость.