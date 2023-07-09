Неожиданные факты о голубях, птицы которым вручали медали

В Европе через монументы иногда пускают слабый ток, чтобы отпугивать голубей. Если этого не делать, статуи всего за несколько дней оказываются покрыты экскрементами.

Голуби отличаются великолепной памятью, благодаря чему их долгое время использовали в качестве почтовых птиц.

Во время Первой Мировой войны именно голуби были основными почтальонами, а потому они часто попадали в прицел солдат разных армий. Некоторым из этих птиц вручили медали за верную службу.

Однажды в Южной Америке в ходе полицейской операции был разгромлен наркокартель, который организовал перевозку наркотических веществ через границу с помощью голубей. Пользуясь памятью этих птиц, их использовали в качестве наркокурьеров, привязывая им к лапам небольшие мешочки.

Голуби отличаются отменным зрением, а благодаря особому устройству глаз они могут даже смотреть прямо на Солнце, не рискуя ослепнуть.

Во многих мегаполисах сизых голубей больше, чем людей, а вот в дикой природе их популяция намного скромнее.

Пусть скромные размеры этих птичек никого не обманывают – взрослый голубь за сутки вполне способен преодолеть расстояние до 800-1000 километров.