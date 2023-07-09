Какие тайны и мифы скрывает Покровский собор в Москве

Кто был архитектором, придумавшим и воплотившим в жизнь удивительной красоты проект, доподлинно неизвестно.

В летописях того времени о нем не осталось никаких упоминаний.

Однако в более поздних источниках говорится о неких Барме и Постнике.

Принято считать, что это два разных человека, которых Иван Грозный якобы ослепил после окончания работы, чтобы они нигде не могли повторить свой шедевр.

Собор Василия Блаженного построили не просто так.

Его возведение было приурочено к знаковому событию — покорению Казани.

Сперва Иван Грозный повелел возвести деревянное сооружение, но через полгода по его же приказу первую церковь снесли и начали работу над достопримечательностью, которой суждено было простоять века.

Храм Василия Блаженного выстоял в самые суровые годы.

Он сумел нетронутым пережить войну с Наполеоном, когда город был практически полностью сожжен.

Согласно легенде, французский император вознамерился подпалить это чудо архитектуры, но тут пошел дождь и потушил разгорающийся пожар.

Еще один раз собор хотели снести в дни расцвета СССР.

Лазарь Каганович представил Иосифу Виссарионовичу Сталину проект улучшенной Красной площади, на которой было бы удобно проводить различные парады.

На макете храм отсутствовал, так как был одной из главных преград для будущего Мавзолейного проспекта.

Взглянув на работу архитектора, Сталин, при котором безжалостно уничтожались церкви по всей стране, повелел оставить памятник на своем законном месте.