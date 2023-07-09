Ведьмин дом в Беверли-Хиллз считается странным, так как перемещается с места на место

В 1920 году для немых фильмов студией Williat был построен Дом ведьмы — такова была его роль.

Главный фильм, где участвовал дом, – экранизация сказки братьев Гримм о Гензеле и Гретель: дом «был» из хлеба и сладостей, где обитала ведьма, нацеленная на поедание детей.

Позже студия планировала разобрать постройку, но не сделала этого, однако почти никто не знает, кто, когда и как переместил здание в Беверли-Хиллз.

Никому не удалось найти что-то, свидетельствующее о переезде, из-за чего возникло представление, что дом просто перелетел со старого места на новое.

Кто занимался волшебным перемещением, стало известно позже: продюсер студии Willat, Уорд Лассел, который выкупил строение и получил в 1924 году разрешение на постройку его в калифорнийском городе.

Бывшие когда-то детьми взрослые помнят, как хозяйка дома носила черное, что пугало местную детвору, но в то же время привлекало, как любые мистические вещи.

Сегодняшний вид дома совсем другой: его вид напоминает сказочный мир, дизайн является отсылкой к творчеству известного архитектора Антонио Гауди, создавшего известный храм Святого Семейства в Барселоне.