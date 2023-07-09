В прошлом, только маленькие мальчики были трубочистами

Многие европейские дымоходы были слишком узкими, а порой и извилистыми, с острыми углами и слишком длинные, чтобы их мог прочистить взрослый человек.

Ежедневно мальчики чистили дымоходы под предлогом помощи своим родителям по хозяйству, что, определённо, являлось настоящей ценностью среди общества.

Для каждого из детей, что занимались трубочисткой, дымоход мог стать последним местом, на котором ребенок побывал при жизни — дети гибли из-за застревания в трубах, падения или удушья.

Некоторые тела погибших в дымоходе порой невозможно было достать из-за недоступности проникновения и поговаривают, что дети по сегодняшний день остаются погребёнными в трубах жилых и общественных зданий.

Предполагают, что останки погибших юных трубочистов имеются в большинстве дымоходов здания британского парламента, однако официальных подтверждений этому нет.