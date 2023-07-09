Определённый период истории Европы считается «грязным»

По современным меркам, европейцы жили в совершенно антисанитарных условиях, причем настолько, что вопрос о том, случится ли из-за грязи какое-нибудь заболевание, был совершенно лишним: очередная болезнь из-за отсутствия гигиены была в жизни каждого человека абсолютно неизбежной.

Арабский путешественник Ахмед ибн Фадлан писал, что европейцы — «грязнейшие из творений Аллаха» и даже «не очищаются от испражнений», что уж там говорить о мытье рук (сами мусульмане в то время регулярно мылись).

Дело в том, что мытье считалось в то время не очень полезным делом в религиозном плане, бытовало множество суеверий (к примеру, безнравственное купание обнажает человека перед сатаной, ведет к развратным актам, совращает мужчин и т.д.).

Чтобы скрыть зловоние, знатные барышни обильно поливали себя духами, а одежду народ менял только когда вонь от нее становилась нестерпимой.

Историк Катрин Ашенбург в работе «Грязь начистоту: антисанитарная история» (The Dirt on Clean: An Unsanitized History) утверждает, что антисанитария достигла своего максимума в XVII веке, когда города стали уже довольно большими (десятки тысяч людей), но в них все так же жили без общественных бань, культуры регулярных купаний, водопровода и канализации, чистящих средств и т.д.

Как пишет Ашенбург, даже французский аристократ XVII века под понятием «быть чистым» подразумевал всего лишь следующие действия: каждый день менять льняную рубаху (они часто использовались в качестве нательного белья) и окунать ненадолго руки в воду.