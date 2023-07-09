Эти три религиозных храма считают по-настоящему странными

15:45 2023-07-09

В многоконфессиональном мире существует неисчислимое количество храмов, но существует 3 религиозных объекта, которые удивляют гостей своей неординарностью.

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    Часовня Святого Креста в Седоне

    Церковь ничем не примечательна с точки зрения структуры здания, но необычным является то, где она построена, - на вершине вулканической скалы.

    Было принято решили построить часовню в память о своей поездке, причем сделать это на вершине 82-метровой скалы, а подняться к часовне можно по 268 ступенькам, вырезанным в самой скале.

     

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    Базилика святой Урсулы

    Хотя в Седлеце расположен самый известный оссуарий в мире, самая большая мозаика, сделанная из частей человеческого тела, находится в базилике святой Урсулы в Кельне.

    Согласно легенде, святая Урсула был британской принцессой примерно в 300-600 годах н.э. Будучи очень религиозной, Урсула отправилась в паломничество по Европе.

     

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    Собор в Маринге

    Если часовня Святого Креста в Седоне сочетается с окружающей средой, то собор в Маринге сильно выделяется на окружающем фоне; эта огромная коническая структура - самая высокая церковь в Южной Америке (ее высота составляет 124 метра).

    Утверждается, что целью создания церкви было «приближение людей к Богу», и это можно сделать, как минимум, поднявшись по 598 ступеням на смотровую площадку, с которой открывается вид на весь город.
     

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