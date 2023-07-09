Эти три религиозных храма считают по-настоящему странными

Часовня Святого Креста в Седоне Церковь ничем не примечательна с точки зрения структуры здания, но необычным является то, где она построена, - на вершине вулканической скалы. Было принято решили построить часовню в память о своей поездке, причем сделать это на вершине 82-метровой скалы, а подняться к часовне можно по 268 ступенькам, вырезанным в самой скале.

Базилика святой Урсулы Хотя в Седлеце расположен самый известный оссуарий в мире, самая большая мозаика, сделанная из частей человеческого тела, находится в базилике святой Урсулы в Кельне. Согласно легенде, святая Урсула был британской принцессой примерно в 300-600 годах н.э. Будучи очень религиозной, Урсула отправилась в паломничество по Европе.