Эти три религиозных храма считают по-настоящему странными
В многоконфессиональном мире существует неисчислимое количество храмов, но существует 3 религиозных объекта, которые удивляют гостей своей неординарностью.
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Часовня Святого Креста в Седоне
Церковь ничем не примечательна с точки зрения структуры здания, но необычным является то, где она построена, - на вершине вулканической скалы.
Было принято решили построить часовню в память о своей поездке, причем сделать это на вершине 82-метровой скалы, а подняться к часовне можно по 268 ступенькам, вырезанным в самой скале.
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Базилика святой Урсулы
Хотя в Седлеце расположен самый известный оссуарий в мире, самая большая мозаика, сделанная из частей человеческого тела, находится в базилике святой Урсулы в Кельне.
Согласно легенде, святая Урсула был британской принцессой примерно в 300-600 годах н.э. Будучи очень религиозной, Урсула отправилась в паломничество по Европе.
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Собор в Маринге
Если часовня Святого Креста в Седоне сочетается с окружающей средой, то собор в Маринге сильно выделяется на окружающем фоне; эта огромная коническая структура - самая высокая церковь в Южной Америке (ее высота составляет 124 метра).
Утверждается, что целью создания церкви было «приближение людей к Богу», и это можно сделать, как минимум, поднявшись по 598 ступеням на смотровую площадку, с которой открывается вид на весь город.
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17:08
Антон Смоленский
Красная рыба всегда считалась деликатесом, однако сейчас спрос вырос в несколько раз из-за распространения китайской кухни
Изначально красной рыбой называли только осетровые виды рыб, как белуга, стерлядь, севрюга или осетр. Несмотря на то, что их мясо имеет розовато-желтую окраску, оно ценилось за высокие пищевые качества.
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