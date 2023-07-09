Сумасшедшие завещания, оставленные знаменитостями

Дженис Джоплин

Почему бы не закатить веселую вечеринку вместо унылых поминок, подумала как-то одна из величайших белых исполнителей блюза Дженис Джоплин.

В завещании она выделила 2500 долларов на прощальную вечеринку в любимом клубе The Lion's Share.

Джордж Бернард Шоу

Последнюю волю драматурга по достоинству оценит тот, кто так и не осилил английскую транскрипцию.

В завещании писатель распорядился, чтобы часть гонораров пошла на разработку нового алфавита.

Условие было такое: новый английский алфавит должен состоять из 40 букв, не быть похожим на латинский и иметь один символ для каждого звука, чтобы облегчить его изучение.

Френк Синатра

Будучи человеком дальновидным, он понимал, что в спорах за наследство в 100 миллионов долларов сломается не одно копье.

Поэтому включил в завещание хитроумное положение, согласно которому любой оспоривший его волю будет автоматически лишен наследства («как если бы он умер еще до моей смерти»).

Вдобавок, исполняя последнюю волю певца, его похоронили с бутылкой Jack Daniel's, пачкой сигарет Camel и зажигалкой Zippo.

Бенджамин Франклин

Бенджамин Франклин великодушно оставил дочери почти все свое состояние, включая миниатюру с портретом Людовика XVI, инкрустированную 408 бриллиантами.

Но с условием, что она «не превратит любой из этих бриллиантов в украшение, кроме как для себя и своих дочерей, и таким образом не будет вводить или поддерживать в стране дорогую, тщеславную и бесполезную моду на ношение драгоценностей».

Франклин, надо сказать, недооценил свою дочь, которая нашла бриллиантам лучшее применение.

Она продала их и на вырученные деньги смогла побывать в Англии.