Сумасшедшие завещания, оставленные знаменитостями

Дженис Джоплин
Почему бы не закатить веселую вечеринку вместо унылых поминок, подумала как-то одна из величайших белых исполнителей блюза Дженис Джоплин.
В завещании она выделила 2500 долларов на прощальную вечеринку в любимом клубе The Lion's Share.
Джордж Бернард Шоу
Последнюю волю драматурга по достоинству оценит тот, кто так и не осилил английскую транскрипцию.
В завещании писатель распорядился, чтобы часть гонораров пошла на разработку нового алфавита.
Условие было такое: новый английский алфавит должен состоять из 40 букв, не быть похожим на латинский и иметь один символ для каждого звука, чтобы облегчить его изучение.
Френк Синатра
Будучи человеком дальновидным, он понимал, что в спорах за наследство в 100 миллионов долларов сломается не одно копье.
Поэтому включил в завещание хитроумное положение, согласно которому любой оспоривший его волю будет автоматически лишен наследства («как если бы он умер еще до моей смерти»).
Вдобавок, исполняя последнюю волю певца, его похоронили с бутылкой Jack Daniel's, пачкой сигарет Camel и зажигалкой Zippo.
Бенджамин Франклин
Бенджамин Франклин великодушно оставил дочери почти все свое состояние, включая миниатюру с портретом Людовика XVI, инкрустированную 408 бриллиантами.
Но с условием, что она «не превратит любой из этих бриллиантов в украшение, кроме как для себя и своих дочерей, и таким образом не будет вводить или поддерживать в стране дорогую, тщеславную и бесполезную моду на ношение драгоценностей».
Франклин, надо сказать, недооценил свою дочь, которая нашла бриллиантам лучшее применение.
Она продала их и на вырученные деньги смогла побывать в Англии.
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