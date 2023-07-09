Русские солдаты заводили кошек на фронте во время Первой мировой войны

Во время Первой мировой войны газовые отравляющие вещества использовались достаточно широко. Тогда-то солдаты и заметили странную поведенческую реакцию кошачьих на газовую атаку.
В одним момент все четвероногие в страхе разбегались, хотя никакая опасность им вроде бы не грозила.
Как оказалось позже, кошки, благодаря своему в полтора десятка раз более чувствительному, чем у человека, обонянию, распознавали отравляющие газы на огромном расстоянии.
Самое странное, что собаки с их еще большей чувствительностью к запахам подобным образом не реагировали.
А дело тут в разной психологии животных: собаки оставалась с человеком в попытках защитить его от опасности, в то время как кошки просто спасали свою жизнь.
С тех пор кошки стали постоянными обитателями не только казарм и складов, но и окопов.
Ведь в Первую мировую очень много солдат погибли из-за ядовитого хлора, который стелился по земле, заполняя первым делом низменности и траншеи.
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