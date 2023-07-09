Жители США не представляют жизнь без газонокосилки и пожизненных кредитов

Газонокосилка для жителя Америки - неотъемлемая часть жизни и важный прибор на территории дома: как только растаивает снег и приходит тепло - американцы принимаются с самого утра облагораживать свой газон.

Интересная особенность: там люди не смотрят только на своё место, а также заглядывают, как поживают соседи, чтобы они не расслаблялись и поддерживали красоту и уют на своей территории, ибо каждый человек обязан это делать, чтобы не испортить целостность эстетического обзора района.

Закон США гласит, что трава, растущая у американских домов, должна быть равномерно зеленой, относиться к одному сорту и иметь одинаковую высоту. В случае неисполнения данного закона - вам грозит административное взыскание

Ещё одна не менее интересная особенность, которую не каждый примет: если в странах СНГ всячески стараются жить на собственные средства, не влезая в долги и кредиты, то в Америке - всё наоборот.

Американцы не стесняются и не удручаются наличием кредитов, так как хорошую работу позволить себе не каждый может, а счастливую жизнь устроить себе желает каждый.

Кредитная жизнь начинается в годы студенчества, чтобы оплатить немалую стоимость своего образования; а для того, чтобы одеваться, путешествовать и развлекаться, открывают кредитную карту.

После свадьбы и рождения детей начинается новый виток долговых обязательств - и так до старости.