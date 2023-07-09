После большой засухи из озера показался храм

15:56 2023-07-09

Люди, жившие на берегу мексиканского озера не знали, что оно полно исторических сюрпризов.

Только после последствий засухи, в результате чего упал уровень воды в озере, они узнали что там есть город.

Дно водоема хранило целую историю и множество артефактов.После падения уровня воды из озера показался храм.

Храм Девы Долорес построили в мексиканском городе Гуанахуато в середине XIX века, пишет Mexico News Daily.

Церковь была сердцем колониальной общины Эль-Зангарро, более того, в здании также был приходской дом и загс.

Однако в 1979 году сооружение исчезло из вида, и виновато в этом было наводнение.

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    По словам Дульсе Васкеса, искусствоведа, многим людям пришлось покинуть свои дома.

    Одноименное поселение было основано неподалеку от прежнего. Память о храме сохранилась на фото.

    В июле 2020 года люди с удивлением обнаружили, что крыша здания начала виднеться из воды.

    Причиной этому стала продолжительная засуха.

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