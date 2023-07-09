После большой засухи из озера показался храм

Только после последствий засухи, в результате чего упал уровень воды в озере, они узнали что там есть город.
Дно водоема хранило целую историю и множество артефактов.После падения уровня воды из озера показался храм.
Храм Девы Долорес построили в мексиканском городе Гуанахуато в середине XIX века, пишет Mexico News Daily.
Церковь была сердцем колониальной общины Эль-Зангарро, более того, в здании также был приходской дом и загс.
Однако в 1979 году сооружение исчезло из вида, и виновато в этом было наводнение.
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