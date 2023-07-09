Целый два века люди Средневековья избегали гигиену и ванных комнат

Факт посещения бани одним из супругов даже мог служить доказательством измены на бракоразводном процессе.
Более того, купания в ванной стали считать вредным и опасным.
В то время медицина придерживалась теории, что тело человека поддерживается балансом четырех жидкостей (гуморов) в организме человека и стало считаться, что купание нарушает этот баланс.
Способствовало закрытию бань и распространение новых болезней, привезенных из далеких стран.
Люди стали бояться, что в грязной воде через поры в организм проникают болезни.
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