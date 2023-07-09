Одна из самых востребованных русских актрис на Западе Дина Корзун

Об актрисе Дине Корзун зрители узнали в конце 90-х: вместе с Чулпан Хаматовой она снималась в фильме «Страна глухих».

Лента оказалось интересной и глубоко философской, благодаря которой о Дине узнали на кинофестивалях в Сиэтле и в Берлине.

Актриса сыграла главную роль в ленте «Последнее пристанище» производства Великобритании, после чего Корзун получила еще несколько международных наград.

Она успела поработать с американскими, французскими, грузинскими и немецкими режиссерами.

На родине о Дине особо не слышно: она не мелькает в сводках светских хроник, поскольку не включается в различные скандалы.

Зато ее талант по достоинству оценивают режиссеры за рубежом. Она является одной из востребованных русских актрис на Западе.