Родители гениального физика Альберта Эйнштейна 5 лет считали, что сын у них умственно отсталый

В детстве будущий ученый не подавал особенных надежд, так как Эйнштейн молчал до довольно серьёзного возраста (до 5-ти лет), и родители полагали, что у их сына задержки в развитии.

Юный Альберт значительно опережал сверстников по многим дисциплинам, но учителя не очень-то жаловали будущего гения, потому что Альберт обладал критическим мышлением и любил поспорить.

Эйнштейн страстно увлекался парусным спортом на протяжении всей жизни, катаясь на излюбленной яхте без каких-либо людей - в полном одиночестве.

Эйнштейн обожал женщин, а женщины, как свидетельствует хроника, обожали Эйнштейна: романтические письма, болезненные разрывы, брак с двоюродной сестрой, бесчисленные измены.

Когда Эйнштейн переехал в США, за ученым началась тотальная слежка ФБР (к моменту гибели его дело насчитывало около полутора тысяч страниц), спецслужбы всерьез рассматривали версию о том, что знаменитый физик - советский шпион.

Еще в юности Эйнштейн заметил, что носки быстро протираются до дыр. Мужчина своеобразно решил эту проблему - просто перестал их носить. На официальные мероприятия Эйнштейн обувал высокие ботинки, чтобы отсутствие этой детали не бросалось в глаза.

С ранней молодости Альберт Эйнштейн был противником войны. В 1914 году радикальные студенты захватили контроль над Берлинским университетом и взяли в заложники ректора и несколько профессоров.

Эйнштейн, которого уважали и студенты, и преподаватели, вместе с Максом Борном был отправлен на переговоры с "захватчиками" и ему удалось найти компромисс и мирно разрешить ситуацию.

Младший сын Эйнштейна Эдуард подавал большие надежды. Но когда он поступил в университет, у него случился серьезный нервный срыв. Во время госпитализации молодому человеку диагностировали шизофрению.

В психиатрическую больницу Эдуард попал в 21 год, где и провел большую часть жизни. Эйнштейну было сложно свыкнуться с тем, что его ребенок болен. В одном из писем физик даже писал, что лучше бы Эдуард не рождался.

В 1952 году политик Давид Бен-Гурион предложил Эйнштейну стать президентом Израиля. Альберт предложение отклонил, объяснив отказ нехваткой опыта и неподходящим складом ума.

В 1955 году 76-летний физик был доставлен в Принстонский госпиталь с жалобой на боль в груди.

На следующее утро Эйнштейн скончался от массивного кровоизлияния после разрыва аневризмы аорты. Сам Эйнштейн хотел, чтобы после смерти его кремировали. Без всякого разрешения мозг Эйнштейна был извлечен патологоанатомом Томасом Харвей.

Он сфотографировал мозг под различными углами и затем разрезал его на приблизительно 240 блоков. 40 лет он посылал кусочки мозга Эйнштейна для исследования ведущим неврологам.