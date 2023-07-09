Красная рыба всегда считалась деликатесом, однако сейчас спрос вырос в несколько раз из-за распространения китайской кухни

Красной осетровую рыбу называли из-за исторического значения слова. В давние времена «красный» означал нечто наиболее ценное. Например, красным зверем называли медведей, лисиц, волков и других ценных для охотника животных.

Есть другой вариант значения понятия «красная рыба». Издавна дорогую осетровую рыбу продавали только в крупных городах, а платили за нее красными червонцами.

Так как сегодня под понятием «красная рыба» понимают как осетровые, так и лососевые виды рыб, самой полезной красной рыбой считают лосось, а самой вкусной — осетр.

Существует торгово-кулинарная классификация красной рыбы. К первой группе относят осетровых Каспийского и Черного морей (осетр, севрюга, белуга, стерлядь, бестер, шип), ко второй — лососевых (семга, форель, кумжа, нерка, кета, горбуша, сима, чавыча), а к третьей — белых лососевых (таймень, нельма, кижуч, белорыбица).

Все виды красных рыб содержат витамины A, D, E, PP, группы B, йод, фтор, фосфор, кальций, цинк и многие другие микроэлементы, в том числе селен, который называют «микроэлементом долголетия».