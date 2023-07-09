Дайте такую подкормку томатам, перцам, огурцам, и они похорошеют на глазах без всякой химии

Если вы заметили, что с томатами, перцами или огурцами что-то не так, принимайте меры.

Например, можно обнаружить, что листики стали желтеть, скручиваться, иногда на них прорисовываются сиреневые прожилки, а верхняя часть совсем остановилась в росте.

Вот подкормка, которая спасет ваши растения. Главное здесь - полное отсутствие химии.

Основной компонент - лимонка. Она дает энергию растениям, активируя в почве фосфаты, железо, кальций, медь, цинк, марганец.

Готовим чудо-подкормку: в 10 л воды всыпаем столовую ложку лимонки. Поливать надо по пол-литра на куст. За неделю с растениями произойдет настоящее превращение.

Они будут живее, здоровее, активнее пойдут в рост.

Более того, благодаря подкормке уменьшаются риски возникновения вершинной гнили, не будет дефицита фосфора, калия и прочих важных для растений элементов.