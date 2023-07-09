Леонид Ильич Брежнев любил вкусно и сытно покушать

Ну, а кроме такой яичницы Брежнев особенно «уважал» чебуреки и пирог с курятиной.

Однако, когда у Леонида Ильича с возрастом появились проблемы с зубами, ему пришлось отказаться от некоторых блюд, ставших теперь слишком «грубыми» для него.

После этого в меню генсека «прописались» такие блюда, как котлеты с добавлением сливок, пюре из картошки, а также студень, который повара готовили для него из бараньих языков.



В завершение следует добавить, что на кухне у Брежнева хозяйничали далеко не только одни профессиональные повара.

Супруга генсека, Виктория Петровна, нередко брала там «бразды правления» в собственные руки.

И стряпала из картошки и мясного фарша «колдуны». Или варила совершенно изумительное варенье «по-царски»: из вишни, косточки у которой вытаскивались и заменялись кусочками орехов.