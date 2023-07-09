Дачный эксперт рассказал про выращивание фацелии и о том, как она лечит землю

Фацелия - однолетник, невысокое растение, которое достигает 1 м. Цветет через 2 месяца после всходов красивыми мелкими цветками сине-фиолетового окраса. Цветение продолжается примерно месяц.

Чем полезна

Улучшает структуру почвы, разрыхляет, повышает плодородие, насыщает азотом, калием, раскисляет.

Подавляет рост сорной травы.

У фацелии нет одинаковых болезней с другими огородными растениями и нет общих вредителей.

Сроки посева

Это устойчивое к холоду растение, поэтому можно посеять его рано весной и перед самой зимой. За сезон сделать посевы можно неоднократно, заделывая потом сидерат в землю.

Как заделывать в почву

У фацелии быстро растет зеленая масса, скосить ее надо до начала цветения. Сначала скошенную траву подсушиваем, подвяливаем, потом уже заглубляем.

Свежая трава будет подкислять почву. Также она может загнить.

Сколько раз сеять

Посеять фацелию в умеренном климате можно несколько раз за сезон. Первый посев делаем в апреле. Пройдет два месяца, вершки скосим и заделаем. Потом опять можно сеять.

Последний посев оставляем без скашивания. Растения будут на грядках до весны. Зимой они задерживают снег, поэтому к весне в земле будет больше влаги.

Стержневые корни разрыхляют почву, напитывают ее кислородом, делают легкой, структурируют. Весной фацелию сгребаем граблями, землю разрыхляем.

После этого можно готовить грядки.

Посев на зиму

В этом случае всходы будут под снегом, а весной быстро начнут расти. В мае нарастет бурная зелень, готовая к заделке в почву.

Это возможность повысить плодородие почвы и альтернатива навозу.

Семена

Они очень мелкие, пакет весом в 200 г засевает целую сотку. Перед посевом смешайте семена с песком. На пакетик берем 5 кг песка. Семена темного цвета, не заметны на земле.

Они очень легкие, их запросто разносит ветер. В смеси с песком они лучше распределяются по поверхности, более заметны на земле, не разлетаются.

Медонос

Если вы пчеловод, наверняка знаете о ценности этого растения для пчел. Фацелия отличный медонос. Оставив ее цвести, вы дадите пчелам возможность собрать нектар.

Скосить фацелию в этом случае можно позже, после цветения.

Заготовка семян

Если не скашивать фацелию и после цветения, можно собрать и заготовить семена на будущий год. О созревании говорят потемневшие семенные коробочки.

Срезать растения надо секатором, потом подсушить под навесом и обмолотить.

Для корнеплодов

Если посеять в междурядьях, для корнеплодов будет большая польза. Корни разрыхляют землю и дают доступ кислороду, корнеплоды наливаются соком, делаются крупнее, слаще.

Цветник

Помимо всего прочего фацелия красиво цветет и может украсить любой цветник.

Засеваем растение на пустующих площадях, создавая эффектные клумбы, совместные посадки, делая ландшафт более живописным и красочным. Привлекаем ярких порхающих бабочек.

Животным

Ну и еще одно полезное свойство фацелии. Ее любят животные, домашний скот. Угостить травой можно кроликов, коз, коров. Они это оценят.