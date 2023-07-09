Генпрокурор России Краснов про коррупцию в стране: «Воруют миллиардами!»

На прошедшей конференции были представлены показатели по прошлому году, и они впечатляют своим масштабом.
Игорь Краснов:
Представляете, только в 2022 году российские чиновники сумели скрыть доходы в размере 250 миллиардов рублей, плюс 8 тысяч имущественных объектов.
Но это только то, что было выявлено. Несомненно, есть такие, кто сумел спрятать деньги поглубже и подальше, где трудно найти.
По мнению генпрокурора, реальные случаи коррупции по сумме гораздо выше, чем объявленное значение, минимум в 3-4 раза, а может и больше.
Между тем, Краснов сообщил о новшестве в законодательстве РФ, согласно которому легитимность появления имущества и финансов на счетах у чиновников можно проверить, в том числе и недвижимость, имеющуюся за рубежом.
Так, недавно у одного бывшего сотрудника силового ведомства изъяли 23 объекта недвижимости, стоимость которых составляет около 200 млн рублей, из них 8 объектов - заграничные.
Вопрос: для чего ему столько?..