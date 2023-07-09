Генпрокурор России Краснов про коррупцию в стране: «Воруют миллиардами!»

На прошедшей конференции были представлены показатели по прошлому году, и они впечатляют своим масштабом.

Игорь Краснов:

Представляете, только в 2022 году российские чиновники сумели скрыть доходы в размере 250 миллиардов рублей, плюс 8 тысяч имущественных объектов.

Но это только то, что было выявлено. Несомненно, есть такие, кто сумел спрятать деньги поглубже и подальше, где трудно найти.

По мнению генпрокурора, реальные случаи коррупции по сумме гораздо выше, чем объявленное значение, минимум в 3-4 раза, а может и больше.

Между тем, Краснов сообщил о новшестве в законодательстве РФ, согласно которому легитимность появления имущества и финансов на счетах у чиновников можно проверить, в том числе и недвижимость, имеющуюся за рубежом.

Так, недавно у одного бывшего сотрудника силового ведомства изъяли 23 объекта недвижимости, стоимость которых составляет около 200 млн рублей, из них 8 объектов - заграничные.

Вопрос: для чего ему столько?..